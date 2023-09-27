Устроился в оккупационное "правительство": экс-адвокату Медведчука сообщено о подозрении

Бывшему адвокату экс-нардепа Виктора Медведчука и пророссийского пропагандиста Анатолия Шария Валентину Рыбину сообщено о подозрении. Предатель работает в оккупационном "правительстве России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Устроился в оккупационное "правительство"

В начале полномасштабного вторжения России предатель сбежал из Украины. После этого в своих социальных сетях он призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам.

Впоследствии Рыбин прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации России. На "должности" предатель выполняет указания Москвы по усилению оккупационного режима через массовое распространение кремлевской пропаганды.

"Кроме того, коллаборационист вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью этого года", - добавляет СБУ.

В рамках "предвыборной кампании" Рыбин выступал в поддержку политики Кремля и агитировал гражданских поддержать российских террористов.

Фото: Валентин Рыбин (ssu.gov.ua)

Сообщено о подозрении

Рыбину было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность. Ранее же СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников

"Поскольку коллаборационист находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.