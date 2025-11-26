Устроил двойной теракт в Днепре: СБУ задержала несовершеннолетнего агента России

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали российского агента, который совершил двойной теракт в Днепре 23 ноября. Агента задержали "по горячим следам", он оказался несовершеннолетним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
23 ноября в Днепре возле железнодорожных путей взорвались два самодельных взрывных устройства. В результате первого подрыва погиб местный житель, 35-летний наркозависимый - его заманили туда россияне искать "закладку".
Подрыв мужчины использовали, как приманку для полиции. Когда на место прибыл наряд с взрывотехниками, россияне привели в действие второй СВП. По результатам взрыва один из полицейских получил тяжелое ранение.
"Правоохранители задержали агента, который заложил взрывчатку в течение суток после теракта, сразу, когда он приехал в Киев, где временно проживал и планировал "залечь на дно", - отметили в СБУ.
Агентом России оказался 16-летний переселенец из Сум, который временно проживал в Киеве. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram - парень искал там возможность заработать "легких денег".
По инструкции россиян агент поехал в Днепр, поселился в местном отеле и под видом хозяйственных закупок купил компоненты для создания СВП. Устройства он собрал, пользуясь инструкциями от куратора. СВУ были снаряжены мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскированы под огнетушители.
"Фигурант заложил СВУ возле объекта Укрзализныци, координаты которого получил заранее. Также он разместил неподалеку от места запланированного теракта камеру, чтобы рашисты смогли отследить прибытие жертв", - отметили в СБУ.
Сейчас агенту россиян сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Парню "светит" 15 лет тюремного заключения.
Отметим, всего две недели назад Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице. По данным украинской госбезопасности, российская ФСБ готовила взрывы в киевском метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства известных украинцев.
Также мы писали, что в Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.