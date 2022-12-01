Устраивала "перепись" населения. В освобожденном Лимане задержали приспешницу оккупантов

Во время временной оккупации города Лиман (Донецкая область) местная жительница перешла на сторону РФ и получила фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В июле 2022 года, во время оккупации военными РФ г. Лимана, женщина начала добровольно работать на врага. Она заняла руководящий пост так называемой главы микрорайона "Северный" администрации города Красный Лиман "ДНР", - говорится в сообщении. Женщина назначала на должности "заместителей", предоставляла распоряжение по "переписи" населения, а также распространяла бланки заявлений о вступлении в так называемое "общественное движение "ДНР". Женщине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.