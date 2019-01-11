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Володимир Кличко навесні може повернутися на ринг

Новини » Спорт    11.01.2019 - 10:30
Володимир Кличко навесні може повернутися на ринг
Фото: Володимир Кличко (klitschko-brothers.com)

Таку інформацію озвучив британський журналіст Стів Банс

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Володимир Кличко може повернутися на професійний ринг. За інформацією британського журналіста Стіва Банса, яку він озвучив в своєму подкасті на BBC 5 Live Boxing, легендарний український боксер у надважкій вазі може провести бій на стадіоні Wembley 13 квітня.

Саме на цю дату запланований бій нинішнього володаря титулів чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа, однак, за словами Банса, британський боксер може поступитися своєю івент Володимиру, натомість на протистояння проти американця Джаррелл Міллера в Нью-Йорку на Madison Square Garden.

"Мені, як і раніше здається, що Джошуа збирається битися з Міллером в Америці. Його квітневий бій на Уемблі буде перенесений, або на його місці буде інший великий поєдинок. Я чую досить багато розмов про новий бій. Володимир Кличко збирається повертатися, він хоче знову битися", - сказав Банс.

За словами журналіста, поки немає конкретики про можливого суперника українця.

"Його ім'я пов'язують з "великим британським супертяжем". Це не Ф'юрі, як і не Джошуа, але саме той поєдинок, який ми можемо побачити 13 квітня. Це одна з тих божевільних битв, яка може почати цей славний рік. Так, це можуть бути і фейкові новини, але вони можуть виявитися реальними. Поки це все чутки", - додав Банс.

Востаннє Володимир Кличко виходив на ринг у квітні 2017 року, коли на Уемблі програв нокаутом в 11 раунді Ентоні Джошуа. Пізніше Кличко зізнався, що від повторного бою його відокремлювали лічені секунди.

У грудні 2018 року промоутер Джошуа Едді Хирн заявив, що Володимир Кличко хоче повернутися.

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