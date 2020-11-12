Власники паїв поділилися планами після зняття мораторію на продаж землі

Після зняття мораторію на продаж землі 58% опитаних із числа власників землі не збираються щось змінювати у зв’язку з цим. Ще 17% збираються залишати землю в оренді того самого орендаря, що використовує її зараз.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Лише 6% мають намір продати свою сільськогосподарську землю або її частину. Ще 5% мають намір докупити землі. Однозначно відповісти не змогли 10%.

Майже половина (47%) респондентів заявили, що не має у власності жодної землі. Близько 20% мають оформлену присадибну ділянку, а кожен шостий громадянин має офіційно оформлений земельний пай разом із присадибною ділянкою (17%). Окремо земельний пай мають 11% опитаних. Ще близько 4% мають землю у власності, яка поки що не оформлена належним чином. Менше 1% не відповіли на це запитання.

Серед тих, хто має пай чи земельну ділянку, переважна більшість громадян вирощують на цій землі продукти для власної сім’ї - 63%, значно менше (29%) - здають офіційно, з усіма наявними документами, ділянку чи пай в оренду. Ще в 11% респондентів земля пустує.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова У серпні 2020 року 43% респондентів вважають земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу.

За даними Мінекономіки, середня ціна купівлі землі сільськогосподарського призначення після скасування мораторію з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тис. грн за гектар.