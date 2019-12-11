Власники Apple Card зможуть купити iPhone в розстрочку без відсотків

Власники Apple Card тепер можуть купувати iPhone в 24 щомісячних платежах без відсотків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.

Apple також оголошує, що вона запропонує 6% знижку на покупки в своїх роздрібних магазинах до кінця грудня.

Згідно з програмою, щомісячні платежі за новий iPhone Apple Store будуть включені в мінімальний платіж Apple Card в додатку для гаманців iPhone.

В оголошеннях говориться, що карта - це не тільки спосіб для Apple експериментувати з пропозицією фінансових послуг (разом зі своїм партнером по банку Goldman Sachs), але також може допомогти Apple збільшити продажі за рахунок знижок і нових варіантів оплати продуктів Apple, особливо способів купівлі апаратного забезпечення Apple з регулярним виставленням рахунків, замість разових покупок.

Нагадаємо, Apple рекомендує користувачам iPhone оновити версію операційної системи до 12.4.1, щоб захистити телефон від крадіжки особистої інформації.

Також РБК-Україна писало, що Apple випустить п'ять моделей iPhone в наступному році. Також Apple планує випуск в 2021 році повністю бездротовий моделі iPhone.