У власника танкера Delfi залишилася остання спроба підняти судно

Власник затонулого під Одесою судна Delfi спробує ще раз його підняти. Якщо ця спроба буде невдалою, то він відмовиться від прав власності на танкер.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

Він нагадав, що 18 липня субпідрядник здійснював спробу підняти судно, але через допущені прорахунки розірвався трос. За його словами, у разі провалу операції з підняття корабля цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів.

Криклій також розповів, що черговий витік нафтопродуктів із затонулого танкера Delfi стався через ослаблення кріплення бонового загородження. За його словами, АМПУ встановила друге коло загороди та локалізувала залишки нафтопродуктів.

Нагадаємо, корабель затонув біля берегів Одеси в листопаді минулого року, власник танкера не мав можливості підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу.

Час від часу з танкера проливається паливо, що загрожує екологічним лихом.

Раніше керівництво Одеської області звернулося до уряду з проханням надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.