Власник затонулого танкера "Делфі" досі не прибрав його

Власник танкера "Делфі", який затонув поблизу Одеси, досі не прибрав судно з узбережжя, хоча мав зробити це до 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора України.

Зазначається, що генпрокурор Ірина Венедіктова взяла справу щодо аварії танкера під особистий контроль.

"Ми вживатимемо заходів щодо забезпечення судновласником компенсації витрат на підняття та видалення судна і задіємо всі законні механізми, щоб усунути наслідки аварії і забруднення моря за його рахунок. Прокуратура докладе всіх зусиль, щоб не допустити безпідставних витрат із державного бюджету на ці цілі", - заявила вона.

Венедіктова також зазначила, що підняти танкер з дна коштує від 18 до 24 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 22 листопала 2019 року через сильний шторм танкер Delfi зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. Спочатку корабель перебував в акваторії порту "Південний". Рятувальники евакуювали з танкера трьох членів екіпажу, які тривалий час відмовлялися від порятунку.

РБК-Україна писало, що капітан танкера відмовлявся подавати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника. Екіпаж судна складається з трьох українських громадян: капітана, старшого механіка і матроса.