Власник NewsOne анонсував "телеміст" на російському ТБ

Власник українського телеканалу NewsOne та член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак анонсував проведення "телемосту" з Російською Федерацією на російському телебаченні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Козак під час зустрічі з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим у Москві заявив, що "телеміст" відбудеться на російському телебаченні у п'ятницю, 12 липня. Він додав, що українці зможуть побачити ефір "телемосту" за допомогою супутникового телебачення.

"Дякую вашим (російським - ред.) журналістам, які цю тему не залишають, тому що частка російського телебачення в Україні теж є, є супутникові тарілки, і люди дивляться … тому що хотіли поговорити без політики", - зазначив Козак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура викликала на допит генпродюсера NewsOne Василя Голованова по справі замаху на державну зраду шляхом проведення "телемосту" з Російською Федерацією. Голованов має з'явитися до Генпрокуратури впродовж 10 липня.

РБК-Україна писало, що телеканал NewsOne планував провести телеміст з російським державним каналом. Пізніше телеканал заявив, що не буде проводити телеміст. Натомість, ГПУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом замах на вчинення державної зради проти України.