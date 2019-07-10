ru
ua

Власник NewsOne анонсував "телеміст" на російському ТБ


Планується, що "телеміст" буде проведено 12 липня

Власник українського телеканалу NewsOne та член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак анонсував проведення "телемосту" з Російською Федерацією на російському телебаченні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Козак під час зустрічі з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим у Москві заявив, що "телеміст" відбудеться на російському телебаченні у п'ятницю, 12 липня. Він додав, що українці зможуть побачити ефір "телемосту" за допомогою супутникового телебачення.

"Дякую вашим (російським - ред.) журналістам, які цю тему не залишають, тому що частка російського телебачення в Україні теж є, є супутникові тарілки, і люди дивляться … тому що хотіли поговорити без політики", - зазначив Козак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура викликала на допит генпродюсера NewsOne Василя Голованова по справі замаху на державну зраду шляхом проведення "телемосту" з Російською Федерацією. Голованов має з'явитися до Генпрокуратури впродовж 10 липня.

РБК-Україна писало, що телеканал NewsOne планував провести телеміст з російським державним каналом. Пізніше телеканал заявив, що не буде проводити телеміст. Натомість, ГПУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом замах на вчинення державної зради проти України. 

Зеленський відмовився від параду на День незалежності і направить гроші військовим Коломойський: росіяни на Донбасі виконують інтернаціональний обов'язок
Читати всі новини