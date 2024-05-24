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Из Харьковской области принудительно эвакуируют более сотни детей-сирот

Харьков, Пятница 24 мая 2024 11:38
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Из Харьковской области принудительно эвакуируют более сотни детей-сирот Фото: из Харьковской области принудительно вывезут более 100 детей-сирот (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области согласовали принудительную эвакуацию детей из четырех прифронтовых районов. Речь идет о детях-сиротах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения согласовал решение об эвакуации принудительным способом детей-сирот из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Таким образом принудительно будут эвакуированы 123 детей-сирот с законными представителями. Сначала их разместят в Харькове, а затем перевезут в Волынскую область.

К проведению эвакуации присоединятся ЮНИСЕФ, а также организация "СОС Дитячі Містечка". Эвакуация будет проводиться бесплатно в течение 60 дней.

За более подробной информацией можно обратиться на круглосуточную "горячую линию" по номеру: 0 800 339 291. О желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что с 10 мая на севере Харьковской области продолжаются боевые действия. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе города Волчанск и соседних населенных пунктах.

По словам главкома ВСУ, в Волчанске продолжаются уличные бои, россияне там увязли.

Однако ситуация на севере Харьковской области остается сложной. Украинские правоохранители сообщали о фактах расстрела российскими оккупантами гражданских, которые хотели эвакуироваться.

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Харьков Эвакуация Дети
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