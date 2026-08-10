"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", - заявил Галузин.

Кроме того, российский дипломат начал выдумывать, что президент Украины Владимир Зеленский "потерял всякую связь с реальностью" и, мол, "старается эскалировать конфликт".

На этом фоне замглавы МИД РФ решил пожаловаться на удары Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России.

Более того, Галузин начал выпрашивать у Запада "реакции" на успешные дипстрайки ВСУ.

"Надеемся, на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в том числе в имеющих влияние на киевский режим США и странах Европы", - добавил российский дипломат.

Также он отметил, что считает "противоречивыми" действия США в отношении Украины.

"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и другое содействие, которое не согласуется со стремлением к миру", - жалуется Галузин.