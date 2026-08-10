RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Власти РФ выдвинули требование для "заморозки" войны с Украиной

09:14 10.08.2026 Пн
2 мин
Более того, Москва просит Запад остановить удары ВСУ
aimg Юлия Капитонова
Фото: Михаил Галузин, заместитель главы МИД РФ (росСМИ)

Россия якобы никогда не согласится на "замораживание" боевых действий в Украине без устранения "первопричин" войны.

С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", - заявил Галузин.

Кроме того, российский дипломат начал выдумывать, что президент Украины Владимир Зеленский "потерял всякую связь с реальностью" и, мол, "старается эскалировать конфликт".

На этом фоне замглавы МИД РФ решил пожаловаться на удары Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России.

Более того, Галузин начал выпрашивать у Запада "реакции" на успешные дипстрайки ВСУ.

"Надеемся, на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в том числе в имеющих влияние на киевский режим США и странах Европы", - добавил российский дипломат.

Также он отметил, что считает "противоречивыми" действия США в отношении Украины.

"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и другое содействие, которое не согласуется со стремлением к миру", - жалуется Галузин.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинУкраинаВойна России против Украины