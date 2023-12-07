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Власти РФ пытаются мобилизовать нелегальных мигрантов и отправить их в Украину, - ISW

Фото: Россия пытаются мобилизовать нелегальных мигрантов для войны в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские власти хотят направить нелегальных мигрантов, которые оказались в РФ из-за провокаций на российско-финской границе, для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что военные пытаются мобилизовать мигрантов с Ближнего Востока и Африки, которых российские власти массово задерживали вдоль российско-финской границы в середине ноября после закрытия пограничных переходов.

Предполагается, что депортацию этих мигрантов могут заменить отправкой на войну в Украину. По словам одного из источников, россияне оперативно переправили группу мигрантов, подписавших военные контракты, на российско-украинскую границу.

Отметим, что Россия искусственно создала миграционный кризис на границе с Финляндией в качестве тактики гибридной войны, призванной дестабилизировать НАТО и ЕС, но ответ Финляндии быстро привел к провалу усилий.

Закрытие финской границы с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП. Недавно правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.

Позже сообщалось, что Финляндия закрыла всю границу с Россией и укрепила ее двойными заграждениями. На текущий момент там курсируют только грузовые поезда.

 

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