Власти Польши призвали всех жителей сделать запасы для автономного выживания: в чем причина

"Давайте будем готовы в рамках своих возможностей минимум на три дня выживания без помощи государственных структур", - заявил заместитель главы МВД Веслав Лесникевич.

По его словам, такой комплект должен содержать запас воды, необходимые медикаменты, средства гигиены и санитарии, запас продуктов питания, освещение, которое будет работать без электросети, заряженные павербанки, транзисторный радиоприемник.

Лесникевич заявил, что "гражданская оборона - это не только ожидание помощи, которую должны гарантировать все государственные структуры", а каждый также должен лично заботиться о своей безопасности и безопасности близких.

Он также отметил, что в Польше продолжается работа над созданием кризисного пособия в сотрудничестве с Минобороны и правительственным центром безопасности.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для защиты Европы.