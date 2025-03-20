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Власти Польши призвали всех жителей сделать запасы для автономного выживания: в чем причина

Иллюстративное фото: Власти Польши призвали всех жителей сделать запасы для автономного выживания (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство внутренних дел и администрации Польши призывает граждан республики сделать запасы на три дня автономного выживания. Это необходимо на случай кризисных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rynek Zdrowia.

"Давайте будем готовы в рамках своих возможностей минимум на три дня выживания без помощи государственных структур", - заявил заместитель главы МВД Веслав Лесникевич.

По его словам, такой комплект должен содержать запас воды, необходимые медикаменты, средства гигиены и санитарии, запас продуктов питания, освещение, которое будет работать без электросети, заряженные павербанки, транзисторный радиоприемник.

Лесникевич заявил, что "гражданская оборона - это не только ожидание помощи, которую должны гарантировать все государственные структуры", а каждый также должен лично заботиться о своей безопасности и безопасности близких.

Он также отметил, что в Польше продолжается работа над созданием кризисного пособия в сотрудничестве с Минобороны и правительственным центром безопасности.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для защиты Европы.

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