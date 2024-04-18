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Власти Пакистана ввели запрет на использование Twitter: в чем причина

Четверг 18 апреля 2024 07:35
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Власти Пакистана ввели запрет на использование Twitter: в чем причина Фото: власти Пакистана ввели запрет на использование Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство внутренних дел Пакистана в стране заблокировало доступ к социальной сети Twitter из "соображений национальной безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пользователи в Пакистане сообщали о проблемах с использованием социальной сети еще с середины февраля, но правительство до сих пор не делало никаких официальных заявлений по этому поводу.

"Здесь очень уместно упомянуть, что неспособность Twitter соблюдать законные директивы правительства Пакистана и устранить обеспокоенность по поводу неправомерного использования его платформы вызвала необходимость введения запрета", — говорится в заявлении МВД в суде.

Сообщается, что решение о запрете Twitter было принято в интересах "обеспечения национальной безопасности, поддержания общественного порядка и сохранения целостности нашей нации".

Власти Пакистана также отмечают, что менеджеры Twitter якобы не хотели решать проблему. При этом представители соцсети отметили, что все время продолжали сотрудничать с правительством Пакистана, чтобы понять его обеспокоенность и решить возникшие проблемы.

При этом многие правительственные чиновники Пакистана, в частности премьер-министр Шехбаз Шариф, продолжают использовать Twitter, вероятно, через программное обеспечение VPN.

Решение о временной блокировке Twitter было принято правительством после рассмотрения конфиденциальных отчетов пакистанских спецслужб. В них говорится, что "враждебные элементы, действующие в Twitter, имеют гнусные намерения создать атмосферу хаоса и нестабильности с конечной целью дестабилизировать страну и погрузить ее в ту или иную форму анархии".

Ранее сообщалось, что в Пакистане студента приговорили к смертной казни из-за сообщения в мессенджере Whatsapp. Обвинение было связано с богохульством. В постановлении суда говорится, что студент приговорен к смертной казни за подготовку фотографий и видео, которые содержали унизительные слова о пророке Мухаммеде и его женах.

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