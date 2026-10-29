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Власти Кривого Рога просят "АрселорМиттал" не останавливать работу комбината

12:21 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Власти Кривого Рога просят "АрселорМиттал" не останавливать работу комбината Фото: власти Кривого Рога просят "АрселорМиттал" не останавливать работу комбината (Getty Images)
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Криворожский городской совет во главе с и. мэра Юрием Вилкулом обратилась к индийскому миллиардеру Лакшми Миттала с просьбой пересмотреть намерения полной остановки "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Кривого Рога.

Власти города, в частности, заявляют о социально-экономических последствиях полной остановки комбината, ведь сейчас на нем работают около 17 тысяч человек.

Дальнейшее масштабное сокращение персонала приведет к потере доходов тысячами семей и усилению социального напряжения. В условиях полномасштабной военной агрессии такие последствия могут негативно повлиять не только на стабильность Криворожской территориальной общины, но и государства в целом", - говорится в обращении.

Также отмечается риски техногенно-экологического характера в случае полной остановки предприятия и опасности возможного прекращения надлежащего содержания гидротехнических сооружений.

В качестве примера приведен аварийный прорыв дамбы Центрального хвостохранилища в 2021 году.

По мнению Вилкула и депутатского корпуса, полное прекращение производственной деятельности, о котором говорит руководство компании, не является единственным возможным решением.

"Вам хорошо известно, что даже после ракетных обстрелов сохраняется техническая возможность частичной работы металлургического комплекса с учетом соблюдения мер безопасности для работников предприятия, что технически возможно", - говорится в обращении.

Кроме того, отмечается, что на внутреннем рынке Украины остается спрос на металлопродукцию, в частности, для строительства и восстановления инфраструктуры, и сбыт продукции может осуществляться

Лакшми Митталу предлагают лично вмешаться в ситуацию и обеспечить пересмотр намерений о полной остановке предприятия, приняв взвешенное решение, направленное на предотвращение техногенно-экологической катастрофы, сохранение производственного потенциала и максимально возможное количество рабочих мест.

"АрселорМиттал" останавливает производство

Напомним, ранее мы сообщали, что "АрселорМиттал Кривой Рог" переводит предприятие в режим "холодной остановки".

Решение об остановке приняли после четырех разрушительных ракетных атак РФ, в результате которых погибли шесть работников, еще более 18 человек получили ранения.

Первоначальное металлургическое производство уже остановлено. В течение следующих двух месяцев будет продолжена подготовка к безопасной остановке и консервация промышленных активов.

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