Власти Кривого Рога просят "АрселорМиттал" не останавливать работу комбината

Криворожский городской совет во главе с и. мэра Юрием Вилкулом обратилась к индийскому миллиардеру Лакшми Миттала с просьбой пересмотреть намерения полной остановки "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Кривого Рога.

Власти города, в частности, заявляют о социально-экономических последствиях полной остановки комбината, ведь сейчас на нем работают около 17 тысяч человек.

Дальнейшее масштабное сокращение персонала приведет к потере доходов тысячами семей и усилению социального напряжения. В условиях полномасштабной военной агрессии такие последствия могут негативно повлиять не только на стабильность Криворожской территориальной общины, но и государства в целом", - говорится в обращении.

Также отмечается риски техногенно-экологического характера в случае полной остановки предприятия и опасности возможного прекращения надлежащего содержания гидротехнических сооружений.

В качестве примера приведен аварийный прорыв дамбы Центрального хвостохранилища в 2021 году.

По мнению Вилкула и депутатского корпуса, полное прекращение производственной деятельности, о котором говорит руководство компании, не является единственным возможным решением.

"Вам хорошо известно, что даже после ракетных обстрелов сохраняется техническая возможность частичной работы металлургического комплекса с учетом соблюдения мер безопасности для работников предприятия, что технически возможно", - говорится в обращении.

Кроме того, отмечается, что на внутреннем рынке Украины остается спрос на металлопродукцию, в частности, для строительства и восстановления инфраструктуры, и сбыт продукции может осуществляться

Лакшми Митталу предлагают лично вмешаться в ситуацию и обеспечить пересмотр намерений о полной остановке предприятия, приняв взвешенное решение, направленное на предотвращение техногенно-экологической катастрофы, сохранение производственного потенциала и максимально возможное количество рабочих мест.