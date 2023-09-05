Власти Китая направят рекордные 40 млрд долларов на производство микрочипов, - Reuters

Вероятно, это будет самый крупный из трех фондов, созданных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных микросхем, также известным как Большой фонд. Его цель в 300 млрд юаней (41 млрд долларов) превосходит аналогичные средства в 2014 и 2019 годах, которые, согласно отчетам правительства, собрали 138,7 млрд юаней и 200 млрд юаней соответственно.

Одной из основных областей инвестиций станет оборудование для производства чипов, рассказали анонимные источники Reuters.

Президент Си Цзиньпин уже давно заявляет о необходимости достижения Китаем самообеспеченности полупроводниками. Эта необходимость стала еще более насущной после того, как Вашингтон ввел ряд мер по экспортному контролю за последние пару лет, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые чипы для повышения своего военного потенциала.

В октябре США ввели масштабный пакет санкций, который ограничил доступ Китая к передовому оборудованию для производства микросхем, а союзники США Япония и Нидерланды предприняли аналогичные шаги.

По словам двух источников, новый фонд был одобрен китайскими властями в последние месяцы. Министерство финансов Китая планирует выделить 60 млрд юаней. Другие участники пока неизвестны.

Инвестиции

Процесс сбора средств, вероятно, займет несколько месяцев, и пока неясно, когда будет запущен третий фонд или будут ли внесены дальнейшие изменения в планы.

В число спонсоров двух предыдущих фондов Большого фонда входят министерство финансов и богатые государственные предприятия, такие как China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation и China Telecom.

На протяжении многих лет Большой фонд предоставлял финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти и ряд более мелких компаний и фондов.

Несмотря на эти инвестиции, китайская индустрия микросхем не способна играть ведущую роль в глобальной цепочке поставок, особенно в отношении передовых чипов.