Кипр конфисковал всего 105 млн євро активов россиян, но обещает "усиленный контроль"

По словам министра, только в 2022 году граждане России разместили в кипрских банках 5,6 млрд евро. Вместе с тем Кипр конфисковал всего 105 млн евро российских депозитов. Объясняя, почему так мало, министр заверил, что паспорта санкционных олигархов находятся в "процессе" аннулирования, а затем произойдет арест активов.

Однако, заверил министр, все кипрские компании, владельцами которых числятся подсанкционные российские олигархи, находятся под "повышенным контролем". Власти намерены лишить 10 из них "золотых" паспортов, выданных Кипром за многомиллионные инвестиции в страну.

Однако министр финансов Кипра не назвал ни одного имени, ссылаясь на европейские правила защиты данных. В то же время, как отмечает издание, другие страны Евросоюза публиковали следующие списки.

Среди россиян, получивших "золотые" паспорта на Кипре, по данным CBS, - олигархи из РФ Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Игорь Кесаев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев, а также члены их семей. Всего в этот список попал 21 человек.

Всего на Кипре владельцами "золотых" паспортов являются почти 7 тысяч человек, среди которых половина - россияне.