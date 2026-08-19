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Власть и политики должны думать о завершении войны, а не о выборах, - Палатный

20:18 19.08.2026 Ср
3 мин
В "УДАРе" назвали безопасность главным условием для проведения выборов
aimg Сергей Новиков
Власть и политики должны думать о завершении войны, а не о выборах, - Палатный В партии "УДАР" высказали позицию по выборам во время войны (фото: пресс-служба УДАР)
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Проведение выборов в Украине должно зависеть от ситуации безопасности и возможности гарантировать гражданам свободное избирательное право, а не от рейтингов власти или оппозиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "УДАРа Виталия Кличко" за подписью первого заместителя председателя партии Артура Палатного.

В "УДАРе" отметили, что тема выборов уже пятый год полномасштабной войны периодически возвращается в публичную повестку дня, в частности на фоне новых рейтингов и политических расчетов.

При этом подчеркивается, что позиция представителей партии остается неизменной: проводить выборы во время активных боевых действий нельзя.

"Решение о проведении выборов нельзя принимать, следя за социологией и выбирая удобный момент для действующей власти или любого потенциального кандидата. Выборы должны не ослабить Украину, а сделать ее сильнее", - говорится в заявлении.

Почему в "УДАРе" выступают против выборов во время войны

В партии отметили, что во время активных боевых действий практически невозможно обеспечить равный доступ к избирательному процессу для всех украинцев.

Речь идет, в частности, о военнослужащих на передовой, жителях временно оккупированных территорий, жителях прифронтовых громад, внутренне перемещенных лиц и миллионах находящихся за рубежом украинцев.

В УДАРе подчеркнули, что избирательное право предусматривает не только возможность голосовать, но и право быть избранным. Поэтому военнослужащие и другие категории граждан, которые находятся в разных условиях из-за войны войны, не будут иметь равных возможностей для участия в выборах.

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Отдельно в партии обратили внимание на риски безопасности. Избирательные участки, партийные офисы и места проведения публичных мероприятий могут стать целями российских атак.

"Нельзя также игнорировать риски безопасности. Избирательные участки, партийные офисы и публичные мероприятия могут стать целями российских атак. Враг получит дополнительные возможности для информационных операций, кибератак, распространения дезинформации и подрыва доверия к результатам голосования", - подчеркнули в "УДАРе".

Палатный призвал политиков сосредоточиться на войне

Артур Палатный подчеркнул, что сегодня "власть и украинские политики должны заниматься не поисками способов проведения выборов, а думать о том, как стране выстоять в войне и достичь мира".

По его словам, момент для проведения выборов должен определять не рейтинги или стремление сохранить или обрести власть, а безопасность государства и способность гарантировать каждому украинцу право свободно выбирать и быть избранным.

"Только такие выборы не ослабят Украину, а сделают ее сильнее", - подытожил Палатный.

Напомним, 18 августа экс-министр обороны Михаил Федоров в своем обращении призвал власть провести выборы. В качестве аргумента он заявил, что "демократия в Украине не может зависеть от Кремля".

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Артур Палатный Михаил Федоров Виталий Кличко УДАР Война в Украине
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