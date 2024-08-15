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Россия решила перебросить дополнительные силы для защиты Белгородской области

Четверг 15 августа 2024 16:34
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Россия решила перебросить дополнительные силы для защиты Белгородской области Фото: Андрей Белоусов, министр обороны РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия хочет укрепить защиту Белгородской области на фоне провала обороны Курской области. В регион перебросят дополнительные силы и средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве страны-агрессора, министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по "обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры" в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Чиновник рассказал, что планируется заслушать план, который подготовил Генштаб ВС РФ.

"Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками… А также о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач", - заявил Белоусов.

Он пообещал, что будет "лично контролировать" выполнение плана военного командования РФ.

Бои в Курской области

Напомним, на прошлой неделе украинские защитники "прорвали" границу и зашли на территорию Курской области. В первые же дни им удалось достичь успехов - взять под свой контроль несколько населенных пунктов.

По состоянию на сегодня, 15 августа, как заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники контролируют 82 населенных пункта.

Также они взяли в плен большое количество российских солдат, которые были абсолютно не готовы к такому "прорыву" границы.

На этом фоне власти Белгородской области сегодня, 15 августа, решили ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

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