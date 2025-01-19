Украли "донатов" на миллионы гривен: полиция поймала группу мошенников

В Черкасской области разоблачили мошенников, которые выдавали себя за военных. Они украли "донатов" на 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Полицейские установили, что злоумышленники создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Они использовали фотографии документов украинских военнослужащих, которые нашли в открытых источниках.

Мошенники публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды военных. Деньги злоумышленники тратили на собственные нужды. Общая сумма украденных денег составляет более 2,5 млн гривен.

Киберполицейские и следователи отследили всю цепь движения денежных средств - от момента их присвоения до легализации. Также установлены лица, которые регистрировали фейковые аккаунты военнослужащих в соцсетях и размещали объявления о сборе средств, а также места их пребывания.

Правоохранители провели 11 обысков на территории Черкасской и Киевской областей. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Трем фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УКУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: полиция разоблачила мошенников, которые выманивали "донаты" (npu.gov.ua)