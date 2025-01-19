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Украли "донатов" на миллионы гривен: полиция поймала группу мошенников

Черкассы, Воскресенье 19 января 2025 12:22
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Украли "донатов" на миллионы гривен: полиция поймала группу мошенников Фото: полиция разоблачила мошенников, которые приваливали "донаты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкасской области разоблачили мошенников, которые выдавали себя за военных. Они украли "донатов" на 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Полицейские установили, что злоумышленники создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Они использовали фотографии документов украинских военнослужащих, которые нашли в открытых источниках.

Мошенники публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды военных. Деньги злоумышленники тратили на собственные нужды. Общая сумма украденных денег составляет более 2,5 млн гривен.

Киберполицейские и следователи отследили всю цепь движения денежных средств - от момента их присвоения до легализации. Также установлены лица, которые регистрировали фейковые аккаунты военнослужащих в соцсетях и размещали объявления о сборе средств, а также места их пребывания.

Правоохранители провели 11 обысков на территории Черкасской и Киевской областей. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Трем фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УКУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: полиция разоблачила мошенников, которые выманивали "донаты" (npu.gov.ua)

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще всего обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Ранее в Министерстве юстиции объяснили украинцам, какие банковские схемы используют злоумышленники для выманивания денег и как уберечься.

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