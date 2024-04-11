RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украли 160 млн гривен. Бизнесмен и чиновник организовали схему на восстановлении Харькова

Фото: на восстановлении Харькова организовали преступную схему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

В Украине разоблачили организованную группу, созданную с целью завладения государственными средствами и средствами международных партнеров Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины

Как установило следствие, организатор группы один из влиятельных бизнесменов. По данным источников РБК-Украина, им является бизнесмен Сергей Кривой.

Следствие сообщает, что он был в сговоре с первым заместителем гендиректора КП "Харьковские тепловые сети" и добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли.

 

При этом именно военное положение участники сделки использовали в качестве повода не проводить открытые торги.

После этого "победитель" через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.

В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

При этом часть этих средств в сумме 22 млн гривен была предоставлена Всемирным банком и предназначалась для развития городской инфраструктуры.

О подозрении сообщили 7 лицам:

  • лидеру организованной группы;
  • первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП "Харьковские тепловые сети";
  • четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.

Принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности организованной группы и других лиц, способствовавших совершению преступления.

 

Коррупционные дела в Украине

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд спецслужбы в 2022 году.

До этого стало известно, что в Днепропетровской области задержан на взятке руководитель и секретарь городского совета.

За 30 тысяч долларов должностные лица обещали повлиять на решение о долгосрочной аренде помещения для вынужденных переселенцев, без объявления тендера.

Мы также сообщали о том, что СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСАПХарьков