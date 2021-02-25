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Резніков виступив за якнайшвидше включення США до нормандського формату. І назвав причину

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 16:11
Резніков виступив за якнайшвидше включення США до нормандського формату. І назвав причину Фото: Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: РБК-Україна

Якщо Сполучені Штати Америки зацікавлені в участі в мирних переговорах щодо Донбасу, то залучити їх до нормандського формату треба найближчим часом. Інакше потім важко буде повернутися до цієї ідеї.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, залучення США - це можливий сценарій. Більш того, російський президент Володимир Путін може почути аргументи людей, вагу яких він розуміє.

"Право Сполучених Штатів брати в цьому участь підтверджується Будапештським меморандумом, а також тим, що ця країна є офіційним членом ОБСЄ. Тому їх представники можуть бути учасниками і нормандського і мінського формату в якості модераторів або координаторів абсолютно легітимно", - вважає Резніков.

Він також впевнений, що Путін не повинен бути проти, оскільки "мріє сісти за один стіл зі світовими лідерами". Але перезавантаження нормандського формату слід провести вже найближчим часом.

"... тому що якщо цього не станеться, потім буде важко до цього повернутися. І буде стагнація цього процесу", - зазначив Резніков і додав, що особисто офіційно не контактував з новою адміністрацією США.

Нагадаємо, раніше Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів по Донбасу.

До цього міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що США будуть більш активними у врегулюванні конфлікту в Україні.

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