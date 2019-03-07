ВККС сподівається, що Порошенко призначить суддів антикорупційного суду до виборів

Порошенко призначить суддів після рішення Вищої ради правосуддя

До первого тура выборов 2019 президент Украины Петр Порошенко может подписать указ о назначении судей в Высший антикоррупционный суд. Такое мнение на брифинге выразил глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, накануне документы с результатами конкурса передали в Высший совет правосудия.

"У них есть определенное время, это не может быть менее 10 дней. Им надо принять окончательное решение… затем документы будут переданы президенту на подпись. Нам представляется, что президент захочет подписать указ до голосования в первом туре выборов. Но это не точная информация", - отметил Козьяков.

Напомним, ранее сообщалось о завершении конкурса в Высший антикоррупционный суд. В проходной рейтинг в Апелляционную палату вошли 12 победителей конкурса, в рейтинг первой инстанции антикоррупционного суда вошло 27 человек.

Порошенко уже заявил, что антикоррупционный суд заработает в 2019 году. По его словам, суд сосредоточится на рассмотрении наиболее весомых антикоррупционных дел.