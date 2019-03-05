ВККС має розширити повноваження ради доброчесності з відбору суддів, - посол США

Посол підкреслила, що розширення повноважень ради необхідне для запобіганню корупції у судовій системі

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) должна предоставить больше полномочий общественному совету доброчестности, который принимает участие в отборе кандидатов на должности судей в Верховный суд Украины. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент РБК-Украина.

Посол призвала дать больше власти общественному совету для того, чтобы предотвратить продолжение коррупции в судебной системе.

"Мы считаем, что Высшая квалификационная комиссия серьезно должна рассмотреть вопрос честности кандидатов в комиссии. Мы не понимаем, какой может быть причина назначать кандидатов неквалифицированных в Верховный суд, когда есть квалифицированные кандидаты. Нужно дать больше власти общественному совету, для того чтобы предотвратить продолжение коррупции в судебной системе", - сообщила Йованович.

Напомним, в августе 2018 года в Верховный суд Украины был объявлен конкурс на занятие 78 должностей судей.

Как писало РБК-Украина ранее, с 7 ноября 2016 года ВККСУ провела первый конкурс на занятие 120 должностей кассационных судов Верховного суда - по 30 мест в гражданском, хозяйственном, административном и уголовном. По результатам конкурса, в суде работает 115 судей. Во время проведения этого конкурса в Верховный суд впервые могли участвовать адвокаты и ученые, которые имеют 10 лет профессионального стажа.

Добавим, Йованович также подчеркнула, что процесс набора кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.