Явка на виборах до Ради виявилася найнижчою в історії

Явка на позачергових виборах до Верховної ради є найнижчою за всю історію парламентських виборів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, явка на позачергових виборах до парламенту склала лише 49,8%. При цьому найактивнішими українці були у першому турі парламентських виборів у 1994 році, коли явка становила 75,6%.

Нагадаємо, па позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи, а не прийшли проголосувати на парламентські вибори 14 млн 770 тисяч 894 виборці.

Як писало РБК-Україна раніше, у другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати. А в першому турі виборів президента України проголосувати на виборах не прийшли понад 10 млн виборців.

Підкреслимо, за даними ЦВК, найбільша явка на дострокових виборах до парламенту 21 липня зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.