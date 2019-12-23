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ЦВК назвав явку виборців на виборах в територіальних громадах

Новини » Політика     23.12.2019 - 19:58
ЦВК назвав явку виборців на виборах в територіальних громадах
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Явка виборців на голосуванні щодо децентралізації становила від 30% до 70%

Центральна виборча комісія України (ЦВК) заявила, що явка виборців на голосуванні за децентралізацію становила від 30% до 70%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії.

Так, о 20 годині 22 грудня 2019 року завершилося голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад (ОТГ) і відповідних сільських, селищних, міського голів.

Після узагальнення попередньої інформації, що надійшла до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, цікаво, що лідерами з явки виборців на 20 годину стали такі об’єднані територіальні громади:

Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців склала 69,6%;

  • Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області - 67,7%;
  • Старосілецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області - 67%;
  • Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області - 67%;
  • Йосипівська сільська ОТГ Новомиргородського району Кіровоградської області - 65%.

Найнижчою явка виборців зафіксована в таких ОТГ:

  • Пасічнянська сільська ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області - 29,98%;
  • Курилівська сільська ОТГ Куп’янського району Харківської області - 32,5%;
  • Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області - 36,2%.

Нагадаємо, Комітет з питань державної влади ініціював позачергове засідання для поторного розгляду законопроекту про зміни до Конституції в питанні децентралізації.

Як повідомляло РБК-УКраїна, Верховна рада України у п'ятницю, 20 грудня, планує розглянути законопроект №2598 про зміни до Конституції в питанні децентралізації. У парламентському комітеті збирали необхідні підписи для того, щоб законопроект розглядався в залі.

Комітет з питань держвлади підтримав законопроект щодо децентралізації Рада завтра голосуватиме за зміни до Конституції щодо децентралізації 
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