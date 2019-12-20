Комітет з питань держвлади підтримав законопроект щодо децентралізації

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Під час минулого засідання не вистачило голосів

Комітет з питань державної влади ініціював позачергове засідання для поторного розгляду законопроекту про зміни до Конституції в питанні децентралізації. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народа" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на минулому засіданні комітету на підтримку законопроекту №2598 не вистачило голосів через відсутність народних депутатів.

"Вирішили ухвалити рішення рекомендувати комітету з питань правової політики рекомендувати Верховній раді внести законопроект до порядку денного і відправити до КСУ. Справа в тому, що в середу це питання розглядалось піздно, і 4-5 людей просто не взяли участь в голосуванні. Для них це важливо. Вони ініціювали збір підписів і позачергове засідання. Ми це рішення дійсно ухвалили", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, комітет з питань державної влади не підтримав законопроект №2598 про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Рішення підтримали 11 членів комітету з 28. Під час голосування були відсутні 6 нардепів.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада України у п'ятницю, 20 грудня, планує розглянути законопроект №2598 про зміни до Конституції в питанні децентралізації. У парламентському комітеті збирали необхідні підписи для того, щоб законопроект розглядався в залі.