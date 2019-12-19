ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада завтра голосуватиме за зміни до Конституції щодо децентралізації 

Новини » Політика     19.12.2019 - 12:28
Рада завтра голосуватиме за зміни до Конституції щодо децентралізації 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Голова комітету збирає підписи для винесення законопроекту в зал

Верховна рада у п'ятницю має проголосувати законопроект змін до Конституції в частини децентралізації. Про це заявив заступник голови комітету з питань державної влади, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз голова комітету збирає необхідні підписи для того, щоб завтра законопроект розглядався в залі.

"Вчора на комітеті ми його не відхилили. Вчора на комітеті просто не вистачило голосів для підтримки. Тому що вчора була бійка в комітеті з аграрної політики і багато наших представників фракції пішли туди, щоб захистити представників комітету. Під час того, як відбувалась сутичка якраз поставили проект на голосування і не вистачило голосів", - заявив Качура.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради не підтримав законопроект №2598 про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

РБК-Україна писало, що Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації до Конституційного суду України.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що в законопроекті президента Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації немає ніяких особливих статусів ні для яких регіонів України.

Переділ країни: що у Зеленського будуть робити з реформою децентралізації У Зеленського заперечують зв'язок правок щодо децентралізації з нормандською зустріччю
Новини України Конституциядецентралізаціяголосование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся