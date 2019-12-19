Рада завтра голосуватиме за зміни до Конституції щодо децентралізації 

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Голова комітету збирає підписи для винесення законопроекту в зал

Верховна рада у п'ятницю має проголосувати законопроект змін до Конституції в частини децентралізації. Про це заявив заступник голови комітету з питань державної влади, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз голова комітету збирає необхідні підписи для того, щоб завтра законопроект розглядався в залі.

"Вчора на комітеті ми його не відхилили. Вчора на комітеті просто не вистачило голосів для підтримки. Тому що вчора була бійка в комітеті з аграрної політики і багато наших представників фракції пішли туди, щоб захистити представників комітету. Під час того, як відбувалась сутичка якраз поставили проект на голосування і не вистачило голосів", - заявив Качура.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради не підтримав законопроект №2598 про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

РБК-Україна писало, що Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації до Конституційного суду України.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що в законопроекті президента Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації немає ніяких особливих статусів ні для яких регіонів України.