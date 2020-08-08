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Явка на достроковому голосуванні в Білорусі становить менше 33%, - ЦВК

Автор: Максим Зайченко

Найменше людей було на виборчих дільницях у Мінську

Явка на достроковому голосуванні за президента Білорусі становить 32,28%. Найменше людей спостерігається на ділянках в Мінську.

Про це йдеться у звіті Центрвиборчкому Білорусі.

За чотири дні найбільше людей проголосували в Гомельській області. Результати наступні:

  • Брестська область - 30,11%;
  • Вітебська область - 30,86%;
  • Гомельська область - 42,72%;
  • Гродненська область - 30,02%;
  • Мінська область - 29,09%;
  • Могилевська область - 37,88%;
  • Мінськ - 26,45%.

Тим часом у громадській ініціативі "Чесні люди" говорять про завищення явки в ході дострокового голосування, яке проходить 4-8 серпня, передає tut.by.

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Зазначимо, основний день президентських виборів призначений на 9 серпня. На посаду президента Білорусі претендують 5 кандидатів, в тому числі чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Передвиборна кампанія в Білорусі супроводжується масовими затриманнями, придушенням антиурядових мітингів і тиском на опозиційних кандидатів.

Так, позавчора була затримана голова виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а у МВС Білорусі спростували інформацію про затримання і заявили, що Мороз забирали у відділок міліції для роз'яснювальної бесіди.

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