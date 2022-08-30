Візове питання: у Франції закликали розрізняти звичайних росіян і винуватців війни

У Франції вважають, що в питанні можливих візових обмежень слід розрізняти звичайних громадян РФ і винуватців війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Франції Катрін Колонни, яке наводить elPeriodico .

"Необхідно вміти відрізняти тих, хто воює, на чолі з президентом Росії і його оточенням, і російських громадян, художників, студентів, журналістів. Перші відповідальні за війну, інші ні", - заявила вона.

Колонна також додала, що "необхідно зберігати зв'язки з тими, хто не відповідальний за вторгнення в Україну".