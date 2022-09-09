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Візовий бан для росіян: що рекомендує Єврокомісія

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П'ятниця 09 вересня 2022 20:38
Візовий бан для росіян: що рекомендує Єврокомісія Фото: Візовий бан для росіян: що рекомендує Єврокомісія (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Зважаючи на підвищені ризики безпеки, консульствам ЄС в Росії рекомендується ретельно та ретельно перевіряти заяви на отримання візи від російських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської Комісії.

Рекомендації Єврокомісії з'явилися після того, як сьогодні Рада прийняла рішення про припинення дії Угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, що дає державам-членам більшу свободу дій та ретельніший контроль при розгляді заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян. Отже консульствам пропонується:

  • Скасувати пріоритет другорядних поїздок: консульствам слід віддавати менший пріоритет заявникам, які не мають суттєвої причини для поїздки, наприклад, туристам, при призначенні візових зустрічей;
  • Продовжити термін розгляду заяв на отримання візи: консульствам може знадобитися до 45 днів для ухвалення рішення щодо заяв на отримання візи (проти 15 днів у звичайних випадках), щоб забезпечити більш ретельну перевірку заяв, поданих росіянами;
  • Запитувати додаткові підтверджуючі документи: консульства держав-членів можуть вимагати додаткових документів, окрім стандартного списку, щоб забезпечити високий рівень перевірки, зокрема у випадках можливих загроз громадському порядку, громадському порядку та міжнародним відносинам;
  • Посилити контроль за заявами на отримання візи та існуючими візами;
  • Переглянути дійсні короткострокових візи, вже виданих громадянам Росії;
  • Утримуватися від видачі багаторазових віз.

ЄС залишиться відкритим для заявників на отримання російської візи, які подорожують із життєво важливими цілями, зокрема, зокрема, для членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

Нагадаємо, що Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ.

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