Признание Крыма российским будет бомбой замедленного действия, - президент Литвы
Возможное признание контроля России над Крымом на юридическом уровне станет бомбой замедленного действия. Это - "красная линия".
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Он подчеркнул, что позиция Европы касательно Крыма предельно ясна.
"Если мы сделаем то, что предлагается (Вашингтоном - ред.), и признаем Крым де-юре российским, это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и взрываться все время. Вот где красные линии, чтобы их не пересечь", - заявил Науседа.
Президент добавил, что в первую очередь о таких предложениях надо спрашивать саму Украину, которая подверглась нападению.
"Потому что это страна, которая понесла самые жестокие потери, где пострадало много людей, людей, которые не принимали участия в боевых действиях. Инфраструктура разрушена, экономика уничтожена. Так разве у них нет права сказать очень важное слово о том, что они думают об этих предложениях?" - отметил Науседа.
Он добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского аналогична и Литва ее поддерживает.
"Я его (Зеленского - ред.) прекрасно понимаю. Я понимаю, что только такая позиция будет понятна украинскому народу. Он так сказал - я слышал это от президента Зеленского и прекрасно его понимаю", - рассказал глава литовского государства.
Предложение США
Напомним, на прошлой неделе США представили украинским, британским, французским и немецким чиновникам свой "мирный план".
По данным Reuters, там предлагалось, чтобы Вашингтон на юридическом уровне признал Крым российским. Также США хотят, чтобы Украина отказалась от намерения стать членом НАТО.
При этом Украина в рамках такого плана должна вернуть под свой контроль ЗАЭС и Каховскую дамбу.
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