Городная и Ткаленко сенсационно стали чемпионами Украины в летнем биатлоне

Во Львовской области стартовал летний чемпионат Украины по биатлону. Первый соревновательный день подарил двух неожиданных чемпионов в спринтерской гонке – Елену Городную и Руслана Ткаленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский биатлон .

Первыми на старт вышли женщины. Биатлонисткам нужно было преодолеть дистанцию ​​в 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Лучшее время в гонке показала Елена Городная, которая закончила соревнование только с одним кругом штрафа.

На финише Городная опередила Анну Кривонос, которая допустила сразу три промаха в стрельбе. При этом преимущество Городной над Кривонос составило всего 14,8 секунд. Топ-3 замкнула Кристина Дмитренко, закончившая спринт с двумя кругами штрафа.

С отставанием на минуту гонку завершили Валерия Шейгас, Валерия Дмитренко и Анастасия Меркушина. Олимпийская чемпионка Валентина Семеренко финишировала лишь 18-й с двумя промахами. Тем временем Александра Меркушина стала лишь 36-й, не закрыв ни одной мишени на первом огневом рубеже.

В мужском спринте с двумя огневыми рубежами лучшее время показал Руслан Ткаленко. Он "заработал" два штрафных круга. Вторым стал серебряный призер чемпионата Европы-2023 Антон Дудченко, безошибочно прошедший рубежи, но отставший от Ткаленко на 4,2 секунды.

Тройку призеров дополнил Владислав Чихарь, получивший всего один круг штрафа, а завершил гонку с отставанием на 24,9 секунды от лидера. В пределах минуты также финишировали Богдан Цимбал, Артем Тищенко и Артем Прима. Сильнейший отечественный биатлонист – Дмитрий Пидручный – в гонке не стартовал.

Чемпионат Украины по летнему биатлону: что известно

Первенство продлится в Яворове до 26 сентября. В течение четырех дней спортсмены будут соревноваться в спринте, суперспринте и эстафете.

Суперспринт намечен на 24 сентября, классическая эстафета – на 26 сентября. Участие в чемпионате принимают все сильнейшие биатлонисты Украины. Пропускают старты лишь Юлия Джима, у которой собственный график подготовки к сезону, и Ирина Петренко – она сломала ногу перед летним чемпионатом мира.