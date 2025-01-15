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Украинские тренеры учатся у Гвардиолы: как такое стало возможным

Манчестер, Среда 15 января 2025 13:09
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Украинские тренеры учатся у Гвардиолы: как такое стало возможным Фото: Украинцы в офисе "Манчестер Сити" (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Стартовала стажировка украинских тренеров в системе действующих чемпионов Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Благодаря договоренности о сотрудничестве между УАФ и "Манчестер Сити, которая была официально закреплена летом 2024 года, 20 украинских тренеров уже несколько дней проходят теоретическое и практическое обучение на базе английского клуба, где тренируется первая команда.

Стажировка продлится неделю. За это время отечественные специалисты смогут окунуться в современную футбольную философию МС, ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава.

В программу стажировки был открытый отбор среди украинских тренеров. Заявку мог подать каждый, кто имел тренерскую лицензию УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.

Меморандум о сотрудничестве между УАФ и "Манчестер Сити" предусматривает и дальнейшее кураторство украинских тренеров. Эта инициатива направлена на внедрение лучших мировых практик в детско-юношеский футбол Украины.

"Мы хотим, чтобы украинские тренеры получали знания от лучших в мире. Эта стажировка - важный шаг в подготовке кадров, которые способны развивать наших юных футболистов и помогать им достигать международного уровня", - отметил президент УАФ Андрей Шевченко.

Украинские тренеры учатся у Гвардиолы: как такое стало возможным

Фото: Готовы перенимать передовой опыт (УАФ)

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Андрей Шевченко Манчестер Сити Футбол
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