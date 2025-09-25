RU

Общество Образование Деньги Изменения

Без визитов в ТЦК. Украинцев в возрасте 25-60 лет автоматически поставят на учет

Фото: военнообязанных, которые не состоят на учете, поставят на него автоматически (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке военнообязанных на воинский учет. Его инициировало Министерство обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны в Telegram.

Согласно изменениям, юношам, достигшим 17-летнего возраста, не надо будет посещать ТЦК и проходить ВВК для постановки на воинский учет, что происходит ежегодно с 1 января по 31 июля.

Они смогут стать на воинский учет через приложение "Резерв+" дистанционно - в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста.

Лиц в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, поставят на него автоматически.

Кроме того, автоматизированной будет и процедура снятия с учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений будут обязаны делать в течение 7 дней со дня достижения работником предельного возраста отметки в списках персонального воинского учета.

Зачем автоматизируют воинский учет

"Автоматизация воинского учета - это еще один шаг к созданию современного электронного ТЦК", - заявил руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков.

По его словам, цифровые инструменты позволят устранить бюрократию, уменьшить нагрузку на ТЦК, а также сделать систему более эффективной. Он добавил, что постановка и снятие с учета станут для граждан более удобными и прозрачными.

 

Ранее мы писали, что Минобороны сообщило о запуске "Импульса" - новой цифровой системы учета военных. Она будет содержать актуальные данные о каждом украинском защитнике в цифровом формате.

"Импульс" позволит получать актуальные данные о каждом военном, историю его назначений, а также формировать отчеты и проекты приказов.

Также РБК-Украина напоминало, кто имеет право на отсрочку и когда ее могут забрать.

ТЦКВоинский учет