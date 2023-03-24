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Визит Си к Путину стал "тревожным месседжем" поддержки РФ, - Остин

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным и подписание документов о двустороннем партнерстве присылают "тревожный месседж" о поддержке КНР России.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, встреча с Путиным стала "демонстрацией поддержки", хотя сейчас и нет фактов о передаче Китаем летального вооружения.

"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки", - отметил министр обороны США.

Остин также подчеркнул, что предоставление Китаем материальной поддержки РФ может повлиять на продолжение войны.

Напомним, что Си прилетел в Москву 20 марта.

Все подробности визита лидера КНР к Путину можно узнать в материал РБК-Украина.

Позже в Офисе президента заявили, что Путин возлагал на результаты встречи гораздо большие надежды, чем получилось в итоге.

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