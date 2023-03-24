Визит Си к Путину стал "тревожным месседжем" поддержки РФ, - Остин

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным и подписание документов о двустороннем партнерстве присылают "тревожный месседж" о поддержке КНР России.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, встреча с Путиным стала "демонстрацией поддержки", хотя сейчас и нет фактов о передаче Китаем летального вооружения.

"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки", - отметил министр обороны США.

Остин также подчеркнул, что предоставление Китаем материальной поддержки РФ может повлиять на продолжение войны.