ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шойгу приїхав на окуповану територію України, - росЗМІ

Новость на русском →
Москва, Неділя 26 червня 2022 11:16
Шойгу приїхав на окуповану територію України, - росЗМІ Фото: Сергій Шойгу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповану територію України. Нібито для "інспектування військ", залучених у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.

При цьому точне місцезнаходження російського міністра не повідомляється.

"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ (сил), залучене у спеціальній військовій операції (війні - ред.) в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по столиці України. Вони влучили у житловий будинок в Шевченківському районі та на територію дитсадку. Відомо вже про одного загиблого та чотирьох поранених

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram..

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей Шойгу Окуповані території Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження