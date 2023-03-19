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Визит Путина в Мариуполь. СМИ выяснили имена людей, встречавших диктатора

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В ходе возможного визита российского диктатора Владимира Путина в Мариуполь его встречали местные жители. СМИ удалось выяснить их имена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление".

Так, пожилого мужчину, который рассказывал Путину, что потерял все, но держал от россиян квартиру, зовут Николай Лотков. На видео также присутствует его сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко.

По данным СМИ, Дмитрий и Екатерина во время бомбежек занимались мародерством.

Фото: СМИ выяснили имена людей, встречавших диктатора (t.me/mrplsprotyv/11189)

Напомним, ранее российские пропагандисты заявляли о якобы о визите Путина в Мариуполь.

При этом 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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