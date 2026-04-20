Визит в Киев нужен больше Уиткоффу и Кушнеру, чем Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможный визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину важен прежде всего для самих представителей Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телемарафону "Единые Новости".
Владимир Зеленский прокомментировал возможный приезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в контактах между Украиной, США и Россией. По его словам, этот визит больше нужен американской стороне.
Президент подчеркнул, что считает неправильным игнорирование Киева на фоне визитов в Москву.
По его словам, такие действия выглядят как неуважение, несмотря на логистические сложности.
"Мы не должны делать из приезда Джареда и Уиткоффа какую-то особую сенсацию, потому что мы с ними на связи, во-первых. Во-вторых... Я считаю, что их приезд нужен не нам, а им. Почему? Потому что это, как вам сказать, не очень уважительно — ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это неуважение", - отметил Зеленский.
При этом, гарант выразил мнение, что готов ко встрече с представителями Трампа в любой стране мира.
"Я понимаю, у нас сложнее логистика. Все ездят. Люди же ездят. Если они не хотят, мы будем встречаться в других странах. Мы же не о месте, мы о результате. Они на связи по телефону и по телефону выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что Украина открыта к встречам в любом формате и в любой стране, если это даст результат.
По словам президента, сейчас контакты продолжаются по телефону, однако ключевой проблемой остается нежелание России завершать войну.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев разрабатывает обновленный документ по гарантиям безопасности, который должен обеспечить эффективную защиту от возможной новой агрессии со стороны России и создать основу для послевоенного восстановления страны.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия предложила новые условия прекращения войны, согласно которым Москва настаивает на том, чтобы Украина в течение двух месяцев вышла из Донбасса.