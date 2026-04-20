Визит в Киев нужен больше Уиткоффу и Кушнеру, чем Украине, - Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал возможный приезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в контактах между Украиной, США и Россией. По его словам, этот визит больше нужен американской стороне.

Президент подчеркнул, что считает неправильным игнорирование Киева на фоне визитов в Москву.

По его словам, такие действия выглядят как неуважение, несмотря на логистические сложности.

"Мы не должны делать из приезда Джареда и Уиткоффа какую-то особую сенсацию, потому что мы с ними на связи, во-первых. Во-вторых... Я считаю, что их приезд нужен не нам, а им. Почему? Потому что это, как вам сказать, не очень уважительно — ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это неуважение", - отметил Зеленский.

При этом, гарант выразил мнение, что готов ко встрече с представителями Трампа в любой стране мира.

"Я понимаю, у нас сложнее логистика. Все ездят. Люди же ездят. Если они не хотят, мы будем встречаться в других странах. Мы же не о месте, мы о результате. Они на связи по телефону и по телефону выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина открыта к встречам в любом формате и в любой стране, если это даст результат.

По словам президента, сейчас контакты продолжаются по телефону, однако ключевой проблемой остается нежелание России завершать войну.