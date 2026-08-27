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Визит директора ЦРУ в Москву не повлиял на оценку угрозы от России, - президент Латвии

16:50 27.08.2026 Чт
2 мин
НАТО остается рядом, но риски не исчезают
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Латвии Эдгар Ринкевич (flickr.com/eda_dfae)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заверил граждан в отсутствии непосредственного риска вторжения России, однако власти объявляют чрезвычайную ситуацию в восточной границе из-за угроз диверсий, кибератак и непознанных БПЛА.

Об этом заявил советник президента Мартинш Дрегерис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LETA/Otkrito.

Ситуация на границе и меры предосторожности

В рижской администрации подчеркивают, что оценка прямой военной угрозы стране не изменилась. Тем не менее, сохраняется высокая вероятность гибридных операций со стороны РФ, с которыми Латвия и союзники по НАТО сталкиваются регулярно.

"Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности", - подчеркнул Мартинш Дрегерис.

Учитывая это, Министерство климата и энергетики Латвии подготовило проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации до 1 декабря в восточных приграничных районах.

Мероприятия будут касаться здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.

Решения обосновывают рисками эскалации со стороны РФ, а также случаями фиксации беспилотников и других неизвестных объектов в воздушном пространстве вблизи границы.

Визит главы ЦРУ в Москву

Оценка ситуации безопасности состоялась на фоне сообщений о неразглашенном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Во время поездки глава американской разведки предостерег российскую сторону от нападения на страны НАТО и эскалации в отношении стран Балтии.

"Главной целью визита было обезопасить от эскалационных действий в отношении стран Балтии", - цитирует издание Politico свой информированный источник.

По данным СМИ, глава ЦРУ также призвал Москву снизить военную и экономическую поддержку Ирана.

Встреча спецслужб в Москве и позиция Украины

Напомним, ранее директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин впервые подтвердил факт проведения переговоров с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве, назвав встречу спецслужб обыденным делом.

В то же время, в Киеве также отреагировали на эти контакты. Как заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, во время визита главы ЦРУ в Россию война в Украине была среди тем обсуждения.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщали, что представитель США во время визита предостерег Кремль от эскалации в отношении стран Балтии.

Соседние государства регулярно фиксируют гибридные угрозы и принимают меры для защиты восточных границ НАТО.

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