Визит директора ЦРУ в Москву не повлиял на оценку угрозы от России, - президент Латвии

Ситуация на границе и меры предосторожности

В рижской администрации подчеркивают, что оценка прямой военной угрозы стране не изменилась. Тем не менее, сохраняется высокая вероятность гибридных операций со стороны РФ, с которыми Латвия и союзники по НАТО сталкиваются регулярно.

"Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности", - подчеркнул Мартинш Дрегерис.

Учитывая это, Министерство климата и энергетики Латвии подготовило проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации до 1 декабря в восточных приграничных районах.

Мероприятия будут касаться здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.

Решения обосновывают рисками эскалации со стороны РФ, а также случаями фиксации беспилотников и других неизвестных объектов в воздушном пространстве вблизи границы.

Визит главы ЦРУ в Москву

Оценка ситуации безопасности состоялась на фоне сообщений о неразглашенном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Во время поездки глава американской разведки предостерег российскую сторону от нападения на страны НАТО и эскалации в отношении стран Балтии.

"Главной целью визита было обезопасить от эскалационных действий в отношении стран Балтии", - цитирует издание Politico свой информированный источник.

По данным СМИ, глава ЦРУ также призвал Москву снизить военную и экономическую поддержку Ирана.