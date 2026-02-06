ua en ru
Выжил после "смерти" и вернулся в строй: история капитана ВСУ с позывным "Украинец"

Пятница 06 февраля 2026 20:01
UA EN RU
Выжил после "смерти" и вернулся в строй: история капитана ВСУ с позывным "Украинец" Фото: Спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал (скриншот из видео)
Автор: Татьяна Веремеева

Капитан ВСУ, спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал откровенно рассказал о более чем 10-летнем опыте лет войны и своей службе - от тяжелого ранения на Донбассе до возвращения в ВСУ во время полномасштабного вторжения РФ.

О жизненном пути военного - в материале РБК-Украина.

Доброволец с 2014 года

Григорий Шаповал - капитан Вооруженных сил Украины, военнослужащий 151 отдельной механизированной бригады, имеет позывной "Украинец". Также он - спикер группировки войск "Восток".

Свой боевой путь мужчина начал в марте 2014 года, когда добровольцем пришел в военкомат. Его направили в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду. По его словам, тогда подразделение прошло сложный боевой путь как штурмовая бригада.

Первые боевые задачи выполнялись в Донецкой области - в частности в районе Амвросиевки, после чего подразделение продвигалось в направлении Луганской области и занимало оборону вблизи Зеленополья. Во время этих действий десантники брали под контроль ряд населенных пунктов.

Реакция семьи и тяжелое ранение

В начале войны родные воспринимали службу спокойнее, поскольку боевые действия еще не были такими интенсивными. С ростом напряженности боев родители, по словам Шаповала, постоянно находились на связи и очень волновались. Он вспоминает, что отец в тот период много молился.

Во время боев в районе Дебальцево Григорий Шаповал получил тяжелое ранение в брюшную полость. Эвакуация была сложной, а ранение - критическим. После этого его служба в 25-й бригаде завершилась.

Реабилитация и борьба за восстановление

Восстановление длилось более года. Он проходил лечение и реабилитацию как в Украине, так и за рубежом. По его словам, процесс был тяжелым не только физически, но и психологически: пришлось фактически заново учиться ходить, преодолевать последствия серьезных нарушений работы органов пищеварения и значительную потерю веса.

В период после ранения некоторое время он не выходил на связь, а родителям сообщили, что он, вероятно, погиб. Сам Шаповал находился без сознания, без документов и средств связи. Очнувшись в харьковском госпитале, он позвонил родным. Родители сразу приехали в Харьков и оставались рядом с госпиталем, ожидая, пока его состояние улучшится и они смогут зайти к нему в палату.

Гражданская жизнь и помощь побратимам

После войны Шаповал пытался найти себя в гражданской жизни, однако, по его словам, психологически был к этому не готов. В конце концов он начал работать в одной из государственных структур в Днепре, где смог совместить работу с помощью военным и семьям погибших. Он отмечает, что поддерживал не только собратьев из своего подразделения, но и военных из других частей региона.

Начало полномасштабной войны и волонтерство

О полномасштабном вторжении РФ в 2022 году Шаповал узнал дома. Он рассказал, что вместе с побратимами был готов вернуться к службе и обращался в ТЦК, однако из-за последствий тяжелого ранения ему отказали.

В 2022 году он сосредоточился на волонтерской деятельности: вместе с другими помогал эвакуировать гражданских из Донецкой, Луганской и Харьковской областей, организовывал сбор продуктов, медикаментов, создание пекарни и пространства для помощи переселенцам.

Служба в 151-й отдельной механизированной бригаде

Впоследствии Шаповалу удалось присоединиться к службе во вновь созданной 151 отдельной механизированной бригаде. Он пояснил, что по состоянию здоровья не может участвовать в активных боевых действиях, но нашел себя в управленческой и коммуникационной работе.

По его словам, бригада имела достаточно времени на формирование и подготовку. Личный состав состоял как из мобилизованных, так и из людей без военного опыта. Подразделения проходили обучение на полигонах, в том числе за рубежом.

Направления боевых действий

Первым направлением для бригады стало Запорожское, что, по словам Шаповала, позволило постепенно адаптироваться к боевым условиям. Самым тяжелым периодом он называет участие в боях в Донецкой области - в частности на Покровском направлении, вблизи населенных пунктов Прогресс, Гродовка, Новогродовка, Мирноград и Покровск.

Он отмечает, что на момент прибытия 151-й ОМБр в Покровск российские войска находились на расстоянии до 30 км, а жизнь в городе еще продолжалась. Впоследствии эти территории подверглись значительным разрушениям.

Мотивация оставаться в строю

Григорий Шаповал отмечает, что живет этой войной уже более 10 лет. Основной мотивацией он называет семью - детей, родителей, родных и свою землю. Он подчеркивает, что не хочет, чтобы война пришла в украинские города и семьи так, как это произошло на востоке страны.

Отдельно он вспомнил о детских рисунках, которые военные получали еще в 2014 году. По его словам, один из детей, который тогда присылал рисунки, сегодня вместе с ним служит в 151-й бригаде.

В то же время Шаповал признается, что служба стала эмоционально тяжелее после рождения младшего сына, однако он продолжает выполнять свои обязанности, оставаясь в строю вместе с собратьями.

Ранее РБК-Украина рассказывало истории украинских военных и ветеранов, которые воюют или воевали с 2014 года и во время полномасштабного вторжения: боевого медика, дроновода-добровольца с диабетом, воина с ампутацией, ветерана, который после ранения открыл собственный бизнес.

Также мы писали о трех главных контрнаступательных операциях, которые украинские военные осуществили в 2025 году.

