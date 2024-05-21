Военнообязанные могут обновить данные в ЦНАПах Киевской области: график работы

Информация по теме

Недавно вступил в силу новый закон, который несколько изменил правила мобилизации в Украине. Теперь военнообязанным гражданам нужно обновить свои данные в течение 60 дней.

Также Кабинет министров Украины обновил порядок призыва на военную службу по мобилизации. Он уточняет ряд процессов, включая вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.