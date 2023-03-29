RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok

Фото: в Швеции военным запретили использовать TikTok (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Шведским военным запретили использовать приложение TikTok на рабочих телефонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Такое решение приняли в связи с "отчетностью из открытых источников по поводу того, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиями компании-владельцы ByteDance".

"Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим иметь TikTok на нашем рабочем оборудовании", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельдт.

Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам удалить TikTok из всех правительственных устройств.

Кроме того, правительство Великобритании запретило использование TikTok чиновниками на служебных мобильных устройствах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияTikTok