Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok

Шведским военным запретили использовать приложение TikTok на рабочих телефонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.
Такое решение приняли в связи с "отчетностью из открытых источников по поводу того, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиями компании-владельцы ByteDance".
"Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим иметь TikTok на нашем рабочем оборудовании", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельдт.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Кроме того, правительство Великобритании запретило использование TikTok чиновниками на служебных мобильных устройствах.
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