На военном параде в Пекине показали новейшее оружие: подробности

На военном параде в Пекине армия КНР продемонстрировала свое новейшее оружие и технику. В частности, были представлены ядерные ракеты, истребители, дроны различных типов и многое другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Первая ядерная ракета НОАК воздушного базирования JL-1 была представлена на крыше военного грузовика. Эта модель значительно меньше межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования JL-3, которая тоже была представлена на выставке.
Эти две ракеты, вместе с DF-61 и DF-31, входят в стратегическое ядерное вооружение Китая.
Фото: межконтинентальная ракета подводного базирования JL-3 (Getty Images)
Если говорить о ракете DF-5C, она может нести до 10 независимо нацеливаемых боеголовок. Создана для поражения военных баз и критически важных объектов противника, подземных объектов и ракетных шахт. Эта модель способна охватить весь земной шар.
Среди многих вариантов баллистических ракет была представлена модель DF-26D - вариант ракеты средней дальности DF-26. Она может нести как ядерные, так и обычные боеголовки, дальность полета до 5000 км.
Ее называют "гуамской убийцей", поскольку DF-26D можно использовать для поражения американских военных баз на Гуаме, которые могут сыграть ключевую роль в конфликте в Тайваньском проливе. DF-26D считается противокорабельной баллистической ракетой, возможно, предназначенной для поражения военно-морских объектов США в западной части Тихого океана.
На демонстрации были представлены четыре типа палубных самолетов, включая J-35 и J-15T.
Например, J-35 - это новейший палубный "истребитель-невидимка", который является знаковым образцом техники для дальней и ближней морской обороны.
Фото: самолет J-35 (Getty Images)
Китайские стратегические бомбардировщики теперь могут наносить больше ударов благодаря возможности дозаправки самолетов YY-20 НОАК в воздухе.
Также были представлены бомбардировщики, среди которых модель H-6J, предназначенная для замены более старой модели H-6G.
Отмечается, что H-6J имеет новый планер с модернизированными двигателями и авионикой, а также вооружен сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами YJ-12.
На параде КНР также представила беспилотные самолеты воздушного боевого базирования и беспилотные вертолеты корабельного базирования, оснащенные искусственным интеллектом. Также были представлены разведывательно-ударные интегрированные беспилотники и подводные аппараты (XLUUV).
Эти системы могут осуществлять скрытые удары, охватывать широкую территорию и формировать автономные рои.
Также на параде показали беспилотные надводные суда и беспилотные системы минирования.
Среди многих представленных систем противовоздушной обороны стоит упомянуть о модели HQ-22A. Это вариант системы противовоздушной обороны средней и большой дальности HQ-22. Она имеет оперативную дальность до 170 км (105 миль) и может поражать различные воздушные цели, включая самолеты, ракеты и беспилотники. Предположительно эта система имеет улучшенные средства электронного противодействия и расширенные возможности поражения целей.
Также на выставке представлена HQ-19, вариант системы HQ-9, что является противобаллистической ракетой и противоспутниковой стратегией. По сравнению с американской системой THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), HQ-19 предназначена для перехвата баллистических ракет средней дальности на средней и конечной фазах полета. Ракета использует кинетическую головку для перехвата с целью "поражения-уничтожения" на высоте полета до 200 км, что делает ее ключевой частью стратегической обороны Китая.
Также была представлена реактивная система залпового огня PHL-16, так называемая китайская версия высокомобильной артиллерийско-ракетной системы (Himars).
Считается, что PHL-16 играет значительную роль в потенциальных непредвиденных ситуациях в Тайваньском проливе благодаря своим ударным способностям на большом расстоянии.
Также на параде показали основной боевой танк Тип 99B. Это самый новый вариант китайских танков третьего поколения серии Тип 99. Он весит 55 тонн и использует пушки калибра 125 мм. Танк имеет системы активной защиты, включая оборонительный лазер для поражения как наземных транспортных средств, так и вертолетов.
Напомним, 3 сентября в Пекине проходит военный парад по случаю празднования 80-летия победы Китая в войне над японскими захватчиками и во Второй мировой войне.
Российский диктатор Владимир Путин приехал на парад со своим представителем и разместился среди зрителей рядом с лидером КНР Си Цзиньпинем. Еще одним соседом Путина на стадионе среди зрителей стал лидер КНДР Ким Чен Ын.