Военного создали через ИИ: в ЦПД опровергли "отступление" ВСУ в Сумской области
Россияне создали фейковое видео с помощью искусственного интеллекта, чтобы распространить ложную информацию об отступлении 71 бригады ВСУ в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
"Российская пропаганда снова разгоняет фейковое TikTok-видео якобы военного 71-й бригады ВСУ, который рассказывает, что его подразделению якобы пришлось отступать в Сумской области из-за отсутствия оборонительных сооружений", - говорится в сообщении.
В ЦПД указали, что видео оказалось фейком, его создали россияне с использованием технологий искусственного интеллекта.
Эксперты обратили внимание на характерные признаки подделки. В частности, неестественную мимику, речь героя, минимальные движения губами, отсутствие моргания глазами. Также у героя "военного" нет на камуфляже ни одного шеврона.
На самом деле на Сумском направлении оккупанты не имеют никакого продвижения. Это накануне подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.
В Центре отметили, что подобное видео является очередной информационной атакой со стороны РФ, которая пытается посеять панику среди украинцев, подорвать доверие к Вооруженным силам и скрыть собственные военные неудачи.
Другие фейки РФ
Напомним, ранее вбросы касались якобы "окружения" ВСУ на Купянском направлении - они также были опровергнуты.
Кроме того, российская пропаганда распространяет фейк о якобы "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.
Также в сети разоблачили фейк российских пропагандистов о якобы продаже на OLX "гранаты, как оберега от ТЦК и СП".
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