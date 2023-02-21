Военного РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки гражданского в Черниговской области

Военнослужащий РФ в течение 4 дней силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина в Черниговской области. За это его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года села Тереховка Черниговского района обвиняемый совместно с другими военными РФ пытал раненого гражданского", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что оккупант постоянно пытал мужчину, наносил ему многочисленные побои и удары по телу. Пытки осуществлялись с интервалами, исключавшими возможность сна. Потерпевший был лишен необходимой медицинской помощи, еды и воды. Россиянин признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, связанных с жестоким обращением с гражданским населением и назначен 12 лет лишения свободы.