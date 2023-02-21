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Военного РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки гражданского в Черниговской области

Фото: Военного РФ приговорили к 12 годам тюрьмы (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнослужащий РФ в течение 4 дней силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина в Черниговской области. За это его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года села Тереховка Черниговского района обвиняемый совместно с другими военными РФ пытал раненого гражданского", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что оккупант постоянно пытал мужчину, наносил ему многочисленные побои и удары по телу. Пытки осуществлялись с интервалами, исключавшими возможность сна. Потерпевший был лишен необходимой медицинской помощи, еды и воды.

Россиянин признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, связанных с жестоким обращением с гражданским населением и назначен 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Галицкий районный суд Львова вынес приговор контрразведчику Службы безопасности Украины Сергею Говорусе. Он получил 14 лет и шесть месяцев тюрьмы за госизмене.

Инженер одной из харьковских ТЭЦ помогал россиянам наводить ракеты на город . Его задержали и приговорили к 15 годам за государственную измену.

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