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Військового РФ засудили на 12 років тюрми за катування цивільного в Чернігівській області

Фото: Військового РФ засудили на 12 років тюрми (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Військовослужбовець РФ протягом 4 днів силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину у Чернігівській області. За це його засудили на 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У березні 2022 року села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими РФ катував пораненого цивільного", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що окупант постійно катував чоловіка, завдавав йому численних побоїв та ударів по тілу. Катування здійснювалися з інтервалами, що виключали можливість сну. Потерпілий був позбавлений необхідної медичної допомоги, їжі та води.

Росіянина визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, пов’язаних із жорстоким поводженням з цивільним населенням та призначено 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова виніс вирок контррозвіднику Служби безпеки України Сергію Говорусі. Він отримав 14 років та шість місяців в'язниці за держзраду.

Інженер однієї з харківських ТЕЦ допомагав росіянам наводити ракети на місто. Його затримали та засудили на 15 років за державну зраду.

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