Военный ВСУ наводил российские ракеты на учебные полигоны: какой приговор получил

Сосновский районный суд Черкасс присудил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества военнослужащему, который добровольно "сливал" России данные о дислокации учебных полигонов в четырех регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Следователи ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что с ноября 2024 по май 2025 года фигурант собирал информацию и поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "ДНР", который сейчас служит в вооруженных силах РФ.
Он присылал сообщения с уточнением координат военного полигона и количества военнослужащих, которые на нем находятся.
Предатель поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. В ходе следственных действий установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях.
В результате скоординированных ракетных ударов агрессоров погиб один военнослужащий и еще семь получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб государства составляет на сумму более 1,5 миллиона гривен.
Фото: Государственное бюро расследований
Напомним, в начале лета россияне стали чаще бить по учебным центрам и полигонам украинских войск.
Так, 1 июня Россия ударила ракетой "Искандер" по 239-му полигону в Днепропетровской области. В результате погибли 12 человек, еще более 60 были ранены.
После трагедии тогдашний командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий ушел в отставку.
А уже 4 июня враг нанес очередной ракетный удар по учебному подразделению в Полтавской области.
Через несколько недель оккупанты снова атаковали тренировочный полигон одной из механизированных бригад во время занятий военных.
После террористических ударов РФ главком ВСУ Александр Сырский запретил скопление военных на полигонах.