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Военный сбор для ФОПов: в Раде объяснили, зачем это нужно

Украина, Пятница 08 марта 2024 09:23
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Военный сбор для ФОПов: в Раде объяснили, зачем это нужно Фото: глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Военный сбор в размере 1,5% минимальной зарплаты для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы не принесет много денег бюджету. Но во время войны этот сбор должны платить все.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью государственного агентству "Укринформ".

"Да. Физические лица - предприниматели, плательщики единого налога первой и второй групп, пока не платят военный сбор с минимальной зарплаты. Министерство финансов считает, что такая практика в войну неприемлема. С этим действительно сложно спорить. Военный сбор должны платить все", - сказал он.

Гетманцев признал, что для того, чтобы говорить о значительно больших суммах, поиске более существенных резервов, "то, безусловно, за счет таких точечных решений их не обеспечишь".

"Поэтому Министерству финансов придется предложить нам какие-нибудь более глобальные подходы", - добавил депутат от "Слуги народа".

Военный сбор

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что Кабинет министров Украины готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет на 44 млрд гривен.

Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФОПов, определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

По данным Минфина, упрощенную систему налогообложения использует около 1,7 миллиона налогоплательщиков, генерирующих относительно стабильные налоговые поступления - около 0,9% ВВП в период 2020-2022 годов. В 2023 году в Украине было 207 тысяч ФОПов первой группы и 590 тысяч - второй группы.

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ФОП Верховная рада
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