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Военный из Польши выстрелил в нелегального мигранта на границе с Беларусью

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польской военный выстрелил из огнестрельного оружия в мигранта, который нелегально пересек польско-белорусскую границу. Сейчас военная жандармерия Польши расследует это дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Иностранец находится в больнице города Гайнувка, а в польской прокуратуре говорят, что это был несчастный случай. 

Прокурор по военным вопросам районной прокуратуры Бялисток-Север Радослав Вишенко заявил, что делом ранения нелегального мигранта сейчас занимается военная прокуратура.

"По информации, которой я владею, это произошло из-за несчастного случая - военнослужащий споткнулся", - заявил он. 

Документы по этому делу военная жандармерия должна передать в прокуратуру в понедельник.
Польскому военному за этот инцидент может грозить тюремное заключение до восьми лет.

Недавно польские пограничники задержали у границы с Беларусью украинца, который помогал нелегальным мигрантам пересечь польско-белорусскую границу.

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